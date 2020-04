Jugadores de la Bundesliga tienen prohibido el sexo si su pareja presenta síntomas de coronavirus

La Federación Alemana de Futbol planea reanudar la Bundesliga el próximo 9 de mayo con un plan seguro que evite la propagación del SARS-CoV-2.

Para empezar, los jugadores tendrán que llegar a las canchas en diferentes autobuses o automóviles, y también se les prohibirá tener relaciones sexuales si ellos o su pareja muestran síntomas de coronavirus cuando se reanude la liga de fútbol.

El plan, según The Sun, describe cómo deben entrenar los equipos, prepararse para los partidos y comportarse antes y después de los partidos para intentar reducir el riesgo de propagación del virus.

Eso incluye prohibir a los jugadores que se besan o tienen relaciones sexuales con su pareja si muestran signos de tener Covid-19.

El informe agrega que los lugares se limitarán a un máximo de 300 personas en cualquier momento, incluidos cuatro policías, diez periodistas, cuatro peloteros, ocho jardineros y 50 empleados de seguridad, lo que significa que no se permitirá la entrada de fanáticos.

Debido a la brecha de dos metros entre las personas, los sustitutos deben espaciarse en los bancos con dos o tres asientos entre ellos. Es probable que eso signifique que algunos suplentes deban ir y sentarse en las gradas.

La Bundesliga idealmente haría que cada equipo se aloje en un hotel, preferiblemente teniendo el lugar para ellos, sin acceso de los jugadores al bar o al servicio de habitaciones.

No deben compartir cepillos de dientes, toallas, platos, bebidas o sábanas con nadie que presente síntomas.

Las estrellas deben escalonar su llegada a los entrenamientos y usar sus propias botellas para tomar líquidos.

