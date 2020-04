Un popular cantante de góspel, nominado a un Grammy y compañero de Whitney Houston, muere en Florida por coronavirus

Troy Sneed participó en la película “The Preacher’s Wife” (1996) y saltó a la fama mundial

El cantante de góspel nominado a un premio Grammy, Troy Sneed, murió por complicados con el coronavirus a la edad de 52 años.

El publicista de Sneed, Bill Carpenter, dijo que el cantante murió la madrugada del lunes en un hospital de Jacksonville (Florida). Sneed obtuvo una nominación al premio Grammy por su trabajo en el álbum “Higher” de Youth for Christ (Juventud por Cristo) publicado en 1999.

Sneed viajó por Estados Unidos al principio de su carrera para cantar el evangelio con el coro de misas de Georgia. Arregló la música en sus álbumes y apareció en el coro de la película “The Preacher’s Wife” (1996), protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington.

Sneed ayudó a formar Youth For Christ, que estaba compuesto por miembros de entre 12 y 18 años del Coro de misas de Georgia. Se desempeñó como productor en “The Struggle is Over” de Youth For Christ, que llegó al número 1 en la lista de canciones de góspel de Billboard en 2006.

Como artista solista, Sneed lanzó siete álbumes y tuvo varias canciones exitosas dentro del reino del evangelio, incluyendo “Work It Out” y “My Heart Says Yes”, que alcanzaron el número 2 en la lista de góspel de Billboard. También es conocido por el alegre “Aleluya”.

Sneed y su esposa, Emily, impulsaron su propio sello discográfico Emtro, que es una mezcla de sus nombres. Su sello se convirtió en un éxito con una lista de artista de Alvin Darling & Celebration y el reverendo Rudolph McKissick.