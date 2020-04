VIDEO: hombre le lanza un huevo a vendedor ambulante latino de mascarillas faciales

Un hombre que viajaba como pasajero en un auto le jugó una broma muy pesada a un vendedor ambulante latino, quien se encontraba ofreciendo mascarillas faciales en una intersección del Sur de Los Ángeles en días recientes.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles dijo el lunes que estaba investigando el incidente en el cual el pasajero llama la atención del vendedor al gritarle: “Amigo, how much?”. Cuando el el joven comerciante portando sombrero y tapabocas se acerca, el pasajero le dice que se le cayó dinero.

El vendedor reacciona volteando al suelo y entonces el pasajero, un hombre afroamericano que viste una chaqueta roja y blanca, le arroja el huevo en pleno pecho. Entonces el vehículo se aleja entre carcajadas del agresor. El video, tomado desde adentro del auto, fue difundido en redes sociales.

This happened in Los Angeles! It tired of this bs. First the lady selling corn and now this? Stop harassing our people! Smh. Pathetic . Make this go viral pic.twitter.com/hLGOJsktSW

— yikesz (@RealistAnt) April 26, 2020