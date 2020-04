Los trabajadores ambulantes, un sector de la industria que si no trabaja a diario no tiene para comer

La organización Inclusive Action for the City ayuda este grupo con tarjetas prepagadas para que se ayuden en este tiempo de la pandemia.

Foto: Action for the City / Cortesía

Hace seis semanas Norma Valeriano recibió como balde de agua fría la orden de permanecer en casa. Ella como vendedora ambulante y dueña de un pequeño negocio en el sur centro de Los Ángeles, sus ganancias dependen de sus ventas.

“Con lo que esta pasando no hemos pagado la renta de este mes de donde vivo ni de mi local”, dijo Valeriano sin poder contener las lagrimas. “Nosotros tratamos de seguir las reglas y permanecer encerrados porque somos negocio no esencial”.

La mujer de 62 años dijo que ella y su esposo, de 64, llevaban sus gastos al día y no cuentan con ahorros. Ahora viven preocupados por saber cuanto tiempo van a estar sin trabajar. Ambos caen dentro del grupo más vulnerable al contagio del COVID-19 que si no es tratado a tiempo pudiera ser fatal.

“Uno tiene miedo por la salud, pero se agarra de las manos de Dios”, aseveró la vendedora.

El sábado intentaron vender en la calle donde usualmente se ponen los fines de semana, pero funcionarios de la ciudad los obligaron a cerrar su puesto.

“El muchacho nos dio un warning ticket, dijo que no teníamos que ir a la corte, pero si obtuvo los datos de mi identificación”, dijo Valeriano.

Claudia Vigil, otra vendedora ambulante que también vende en la misma área que Valeriano, dijo que desde que hicieron el anuncio de permanecer en casa ella acató las ordenes pese a que esto involucra no tener ganancias de sus ventas en la calle.

“En la casa yo vivo con mis padres que son mayores, con mi hijo de 9 años y yo no los quiero poner en riesgo”, dijo Vigil.

La joven madre agregó que como no tiene ingreso, lo que hace es irse a las iglesias, a la escuela, a donde sea que dan comida va y se forma.

“Cuando llego a mi casa me quito la ropa afuera y la pongo en una bolsa con alcohol porque dicen que el virus esta también en la ropa y cuando estoy fuera no quiero contagiar a mi familia”, agregó Vigil.

Reciben ayuda económica

Recientemente Valeriano, Vigil y más de 80 vendedores ambulantes de su área recibieron una ayuda inesperada, pero tan necesaria; tarjetas prepagadas con $400. Estas tarjetas son específicamente para los vendedores ambulantes que han sido gravemente afectados por el coronavirus.

Las tarjetas son parte de un fondo de ayuda que realizó la organización sin fines de lucro Inclusive Action for the City, la cual aboga por construir economías locales fuertes.

Su página de GoFund Me para recaudar fondos ya reportaba más de $75,000 acumulados.

Maribel García, asociada de desarrollo económico de Inclusive Action for the City, dijo que la organización comenzó a notar unas dos semanas antes de que se anunciara la orden de permanecer en casa, que la economía de los vendedores iba a sufrir.

“Donde realmente nos basamos fue mediante un programa de microcréditos que es parte de nuestra organización y brindamos microcréditos pequeños a vendedores ambulantes y otros empresarios”, dijo García.

“Nos preocupaba que no pudieran cumplir, no solo nuestros pagos de préstamos, sino también con sus obligaciones para las necesidades básicas, incluyendo agua y utilidades”, agregó. “Estas son comunidades que hemos visto afectadas anteriormente por otras situaciones, como las redadas de ICE el verano pasado”.

Entonces la organización comenzó a recaudar fondos en caso de que la situación empeorara.

“Afortunadamente, creo que fue una buena decisión porque creo que dentro de una semana o dos, ya teníamos la orden de permanecer en casa y la gente no podía generar lo suficiente para sobrevivir”, indicó García.

Una vez que la organización comenzó a recibir fondos, recibió una tarjeta prepagada de $400 para los vendedores ambulantes.

Vigil dijo que ella obtuvo su tarjeta y la utilizó inmediatamente para pagar su renta del mes de abril.

“Entonces yo digo no me voy a ir al trabajo a arriesgarme porque con el dinero que me dieron es como si yo estuviera trabajando”, dijo Vigil. “Me gusta que no nos están dejando solos y nos ayudan. Hay muchos vendedores que no saben como informarse y yo les he dicho también”.

Por su parte Valeriano dijo que ella ocupó el dinero para comprar comida y poner gas en su carro.

“Mi esposo y yo estamos muy agradecidos porque [Vigil] nos ayudó a llenar la aplicación y nos están ayudando”, dijo la vendedora.

Ahora solo espera pacientemente a que le llegue por correo su cheque federal de estimulo, al cual ella si califica por tener un estatus legal en el país.

García dijo que la entrega de las tarjetas prepagadas continuará por tiempo indefinido, pero por ahora solo están haciendo entregas de una sola vez por familia.

Dijo que hasta el momento en el condado de Los Ángeles han otorgado cerca de 300 tarjetas y esperan entregar otras 150 esta semana.

“Pero también las llevamos con otros recursos, por ejemplo, algunas de nuestras organizaciones asociadas ofrecen leche en fórmula, pañales y otros suministros para bebés disponibles”, dijo García. “También estamos haciendo referencias para cualquier persona que tenga inquietudes sobre el alquiler, las agencias legales y las organizaciones que están haciendo este trabajo probono”.

García dijo que las personas interesadas en obtener la ayuda pueden visitar la página www.inclusiveaction.org o enviar un email a forthevendors@gmail.com

Las personas interesadas en donar al fondo pueden visitar https://www.gofundme.com/f/street-vendor-emergency-fund