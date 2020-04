Dos hispanos protagonizan el robo del año en Miami, pero la cosa no terminó bien

Dos hombres están tras las rejas después de, presuntamente, robar un camión y un almacén de suministros médicos en Kendall, al sur de Miami, el lunes por la noche.

Según un informe de arresto, Yakney Hidalgo Pérez, de 37 años, y Dairon Ramos, de 28 años, fueron captados por la cámara cometiendo ambos robos.

La policía dice que los dos irrumpieron primero en el almacen K&B Engineering, ubicado en el suroeste de Miami-Dade, y robaron una camioneta.

Ramos y Pérez fueron vistos dañando las cerraduras del camión antes de abrir las puertas e ir al automóvil.

La policía dice que Ramos abandonó el área en el camión, siguiendo a Pérez, que conducía un vehículo diferente.

