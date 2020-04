Muere un oficial de TSA, a punto de retirarse, del aeropuerto de Miami por coronavirus

Un oficial de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) del aeropuerto internacional de Miami murió debido a complicaciones del coronavirus, según confirmaron fuentes de su entorno a varios medios locales.

Victor Chung, de 65 años, empezó a trabajar en la agencia federal el 15 de septiembre de 2002, un año después de los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 y con una dilatada carrera laboral en el Departamento de Agricultura.

A TSA agent at Miami International Airport is dies from complications due to coronavirus. https://t.co/6ZfMM92ZQp

Dan Ronan, director de seguridad federal de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami, explicó que Chung había sido uno de los fundadores de la oficina en Miami.

“Con un corazón muy triste, me entristece informarles que hoy perdimos a uno de los fundadores de TSA Miami. Durante sus 17 años de servicio en la agencia, Victor lideró con distinción, dedicación y profesionalismo. Se echará muchísimo de menos su liderazgo, tutoría, su amistad y su confianza. Es una pérdida increíble. Espero que juntos recordemos y honremos su servicio a nuestro país, a TSA, al aeropuerto de Miami y a nuestra familia de TSA”, decía el comunicado.

#COVID19 @NBC6 A TSA agent at Miami International Airport has died of the virus, the agency announced. Victor Chung was a 17 year veteran with TSA. He joined a year after 9/11 and was one of TSA Miami’s founding officers. pic.twitter.com/cyU0IUWAFv

