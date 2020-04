Los 7 consejos que da la Universidad de Harvard para salir con niños durante la cuarentena

Si necesitas que tus niños se despejen un poco del ambiente de casa, salgan de ella siguiendo estas recomendaciones

Luego de varias semanas de permanecer en casa, algunos países comienzan a relajar un poco las medidas de cuarentena tomadas frente a la pandemia del coronavirus y estudian la posibilidad de ir levantando paulatinamente el confinamiento.

Sin duda, los niños son una de las grandes “víctimas” de esta pandemia, ya que de un día para otro han tenido que dejar su escuela, sus actividades extraescolares y sobre todo, limitarse a jugar dentro de casa, sin poder hacerlo con sus vecinos y amigos.

Ante esta situación y previniendo algunos efectos psicológicos negativos entre los infantes, en algunas ciudades se permite dar un paseo corto con los pequeños; sin embargo, hay quienes temen hacerlo ya que consideran podrían ponerse en riesgo de contagio.

Ante dicha situación, investigadores de la Universidad de Harvard, liderados por la pediatra Claire McCarthy, y quien labora en el Boston Children’s Hospital, realizaron una guía con 7 recomendaciones que los padres deben seguir por si quieren o necesitan salir de casa con sus niños.

7 tips dados por Harvard para salir a la calle con niños durante la cuarentena

1) Vigilar qué es lo que se toca en la calle y cuando se regresa a casa. Para quienes viven en casa sola, quizá no signifique problema, pero sí para quienes viven en edificios, pues hay que vigilar que los menores no toquen botones de los elevadores o picaportes de puertas que son comunes. Se puede evitar fingiendo que las superficies están calientes o bien, se les puede dar un pañuelo para que puedan tomarlos o presionarlos.

2) Llevar desinfectantes para manos. Puede ser alcohol en gel o bien, lavarse las manos mientras se esté en la calle.

3) Elegir cuál es el sitio apropiado para estar al aire libre. Lo mejor será un lugar en donde no se puedan encontrar a muchas personas.

4) Mantener distanciamiento mientras se está fuera. Para evitar contagios, lo mejor es permanecer a una distancia de 2 metros de otras personas.

5) Solo salir con las personas que se está en casa. Renuncia a ir con tus amigos, vecinos o familiares para dar un paseo, pues difícilmente mantendrán la distancia recomendada.

6) No tocar nada. Esto quiere decir que los niños no deben entrar en contacto no jugar con cosas que encuentren, es decir, en particular juguetes. Asimismo, no se recomienda sentarse en bancos ni tocar nada.

7) Utilizar mascarillas. Todo mundo debe portarla, solo que existe una excepción en los menores de 2 años que por seguridad, podrían no salir con ella.