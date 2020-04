Este hábito deja la libido por los suelos, más que una pijama de abuelita

En la rutina de limpieza de estos días, no olvides el coche

Ok, ok, no es que lo estemos usando mucho, pero vale la pena tenerlo en cuenta para esos días en los que podamos tener una cita y tomar el coche con normalidad.

Recuérdalo bien: Tener un auto sucio deja la libido por los suelos, más que una pijama de abuelita. Así lo cree el 70 por ciento de los participantes de una encuesta realizada entre 2,000 estadounidenses.

La investigación, realizada por Meguiar’s en conjunto con OnePoll, encontró que más de la mitad de los habitantes en EEUU (51 por ciento) terminarían una primera cita si él o ella aparecieran en un automóvil sucio, y de hecho el 23 por ciento de ellos admitió haber terminado una relación a causa de un vehículo poco higiénico.

Sin embargo, el 49 por ciento de los participantes aceptó tener un auto desordenado y la mayoría de ellos se sienten avergonzados y abrumados por ello.

Envolturas de comida, latas y botellas vacías, mantas sucias, sobras y migajas de todo tipo de alimentos son algunos de los desechos más comunes en el auto. De hecho, el 24 por ciento de los encuestados señaló que no limpian sus autos porque saben que tendrán que hacerlo de nuevo en poco tiempo y, sorprendentemente, reconocieron que es mejor limpiar el inodoro que el coche. Eso sí, prefieren siempre tener un auto sucio que una casa sucia.

Sin embargo, la investigación señala que tener un auto limpio no sólo es más sexy, sino que ayuda a ser más productivo y a tener una mejor claridad mental.

La basura más habitual en los autos estadounidenses

Migajas, 30 por ciento. Botellas vacías, 28 por ciento. Envolturas de comida, 25 por ciento. Revistas viejas, 24 por ciento. Mantas, 23 por ciento.

Las partes más sucias de los coches