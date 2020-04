Autoridades de California buscan a un hombre sospechoso de asesinar a su novia y dos niños

Las autoridades anunciaron el jueves que buscan a Louis Gabriel Lucero, un latino sospechoso del asesinato de su novia y dos niños, cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles en una área desértica del condado de San Bernardino, California.

Lucero, de 35 años de edad, es señalado como “armado y peligroso” por el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD). Es el principal sospechoso del asesinato de Erlinda Villarreal, de 42 años, y dos niños de 9 y 12 años de edad, cuya identificación está pendiente.

Según un comunicado del SBSD, Lucero conduce una camioneta Ford Explorer 2008 de color plateado y placa de California.

Homicide Detectives are investigating a triple homicide and are looking for the suspect, 35-year-old Louis Lucero https://t.co/04v8dUXsEw pic.twitter.com/seHYh2WXS3

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) April 30, 2020