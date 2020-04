Coors Light dará 500,000 cervezas GRATIS, ¡así puedes tener las tuyas!

La popular marca de cerveza Coors Light estará dando un paquete de seis cervezas a cualquier persona que mencione en un tweet fijado el hashtag #CouldUseABeer, según informó Thrillist.

Esta promoción viene justo después de que la empresa regaló 150 latas de cerveza a una abuelita que se había quedado sin bebidas por estar en cuarentena en su casa. “Hace unas semanas, Coors Light entregó 150 cervezas a Olive Veronesi, de 93 años, y la noticia despertó alegría en Internet”, dijo un representante de Coors Light.

Después del buen recibimiento que tuvo esta acción, la empresa decidió extender el regalo a todo el país y obsequiar 500,000 latas.

Let’s face it – right now, America #CouldUseABeer. Tell us who could use a 6 pack and why. We’re buying.

Beer purch. req’d. Offer varies by state. See bio for T&C link. Ends 6/1/20.

— Coors Light (@CoorsLight) April 28, 2020