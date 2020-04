El dirigente deportivo mejor pagado del mundo renuncia a su millonario sueldo mientras dura la pandemia

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien es el dirigente deportivo mejor pagado del mundo, fue más allá en la lista de altos directivos de las ligas profesionales en los Estados Unidos que han recortado sus salarios para compensar las condiciones laborales de sus empleados y decidió renunciar voluntariamente a la totalidad de su sueldo mientras dura la pandemia de coronavirus.

En 2017, Goodell firmó una extensión de contrato para seguir al frente de los destinos de la NFL por cinco años y $200 millones de dólares, lo que equivale a $40 millones anuales, más bonos, por lo que su ingreso mensual oscila los $3.5 millones.

Details from the memo sent to team owners by Roger Goodell and Art Rooney II: The NFL has implemented executive pay reductions, a limited furlough program, and accepted Goodell’s offer last month to reduce his salary to $0. My @ESPN story: https://t.co/zxSs0psAP8 pic.twitter.com/r88uy6HJvC

