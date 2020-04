Mujer inmigrante detenida presuntamente en Adelanto, California habla de huelga de hambre

La organización Inland Coalition for Immigrant Justice (IC4IJ) publicó un audio en sus redes sociales donde una inmigrante presuntamente recluida en el centro de detenciones de Adelanto en California. afirma estar en huelga de hambre.

La protesta estaría motivada para exigir condiciones mínimas de salubridad y limpieza.

“La gente que tiene que hacer la limpieza dentro de la unidad tiene que ser personal capacitado para hacerlo. En este caso no se está cumpliendo porque a nosotros nos hacen limpiar usando champú y pasta de dental”, afirma la mujer de nacionalidad desconocida.

Según el audio además de encargarles la limpieza del lugar, no les dan los suministros. “No nos dan ningún liquido para sanitizar el baño o las áreas comunes donde estamos”, afirma la mujer detenida.

BREAKING: Women in the Adelanto Detention Center have begun a hunger strike to oppose the conditions within the detention center pic.twitter.com/kiNA6e9d1d

— ICIJ (@IC4IJ) April 30, 2020