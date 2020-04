Nissan Ariya, el imponente SUV Concept de lujo podría convertirse en realidad

View this post on Instagram

قامت نيسان بتسجيل براءة الاختراع رسومات سيارة دفع رباعي كهربائية في الأرجنتين ٠ قامت نيسان بتسجيل الرسومات والصور الأولية للنسخة الإنتاجية لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة كليًا اريا في الأرجنتين ٠ كشفت عنها نيسان لاول مرة بنسخة كونسبت في معرض طوكيو لعام 2019 وذكرت نيسان انها تتسارع السيارة الكهربائية من 0-100 في اقل من 5 ثواني مع نظام دفع رباعي كهربائي محرك مثبت بالمحاور الأمامية و المحرك الثاني مثبت بالمحاور الخلفية تقطع مسافة 480 كم خلال سعة واحدة بالكهرباء ٠ من الرسومات توضح لنا هوية الواجهة الأمامية بحرف V موشن بشكل مختلف مع وجود كشافات الضباب الأمامية مع المصد بشكل مختلف عن النسخة الاختبارية ٠ صور الرسومات تعتبر مسربة اخر ثلاث صور هي نسخة الكونسبت ٠ #فورد #شيفروليه #لينكولين #كاديلاك #جي_ام #جي_ام_سي #تويوتا #لكزس #نيسان #انفينيتي #هوندا #ميتسوبيشي #هيونداي #كيا #مرسيدس #أودي #بي_ام #مازدا