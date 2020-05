Michelle Renaud y Danilo Carrera ya viven juntos, pero no es definitivo

La actriz aseguró que durante el aislamiento les han pasado muchas cosas positivas que han sabido aprovechar, por ejemplo, su comunicación no era igual antes

Así como la cuarentena ha separado familias por el distanciamiento social, también ha unido a otras como la de Michelle Renaud y Danilo Carrera quienes ¡ya viven juntos!

Los actores decidieron pasar el confinamiento por el Covid-19 bajo el mismo techo, aunque eso no quiere decir, aclaró la actriz, que será definitivamente.

“Danilo está haciendo la cuarentena con nosotros (su hijo Marcelo y ella), somos pareja y las parejas tienen que estar en todo tipo de momentos, además este es un momento histórico donde también tenemos que ayudarnos y cuidarnos“, comentó la actriz.

“Ahorita estoy con mi novio, que no vivimos juntos, pero decidimos hacer este encierro, esta cuarentena“.

En 50 días de convivir las 24 horas, reveló que no han tocado el tema de vivir juntos oficialmente porque quieren llevar su relación paso a paso.

Pero este tiempo, dijo, ha sido de gran complicidad como pareja porque han sabido complementarse.

“No hemos platicado de vivir juntos ni nada de eso porque como yo se lo dije: vámonos poco a poco, no quiero que porque ya nos ganó la cuarentena, ya nos adelantamos en planes”, explicó.

“Si me he dado cuenta que somos un gran equipo, una gran pareja, que Danilo se lleva increíble con mi hijo, que hacemos una mancuerna padrísima, que si Dios quiere y nosotros queremos, podemos ser una pareja con mucho futuro, que podemos construir una familia“.

En el encierro, reflexionó, es cuando mejor pueden conocerse porque pasan mañana, tarde y noche juntos.

Habrá a quienes la cuarentena les esté pesando, pero en el caso de Michelle y Danilo están disfrutando su tiempo juntos al lado del pequeño Marcelo, de tres años.

“Aquí es cuando más te conoces en todos los sentidos y la persona que yo estoy conociendo me encanta, me gusta mucho, me suma, me motiva y lo veo a él igual de emocionado y motivado, creo que también le gusta la mujer con la que se encontró”.

En el confinamiento, comentó sonriendo, ella todavía ama a Danilo.

“Esta cuarentena nos ha retado a todas las parejas a tener mejor comunicación, a ser mucho más comprensivas, simpáticas. Nos han pasado muchas cosas positivas que sí hemos sabido aprovechar, nuestra comunicación no era igual antes, ahorita nos hemos cachado con telepatía, él ni tiene que decir nada o yo tampoco, ya sabemos lo que estamos pensando. Nos telepateamos y eso sólo me pasaba con mi mama”.

Aunque la actriz tiene muy claro que son tiempos difíciles por el embate del coronavirus que ha golpeado la salud y la economía mundial, ella procura valorar su tiempo en familia.