George W. Bush pide acabar con el partidismo en plena crisis del coronavirus. Y Trump le contesta

El expresidente George W. Bush ha pedido acabar con el bipartidismo en plena batalla contra el coronavirus y a instado a los estadounidenses a “recordar que la empatía y la amabilidad son herramientas poderosas [y] esenciales para la recuperación nacional”.

“No somos combatientes partidistas”, dijo en un video que publicó este sábado en la cuenta de Twitter del Centro Presidencial George W. Bush. “Somos seres humanos, vulnerables y maravillosos en la misma medida ante los ojos de Dios. Nos levantamos o caemos juntos. Y estamos decididos a levantarnos“, añadió en un mensaje que en un principio compartió en el evento de 24 horas Un llamamiento a la unidad.

El mensaje del exmandatario llega en un momento en el que la cifra de contagios en Estados Unidos ha superado 1,154,621 y ya han muerto más de 67,400 personas, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

“Los profesionales sanitarios están arriesgando su propia salud por la de los demás. Y estamos profundamente agradecidos. Funcionarios a todos los niveles establecen los requisitos de salud pública que nos protegen a todos. Y todos debemos hacer nuestra parte ”, dijo Bush.

“No podemos permitir que la separación física se convierta en aislamiento emocional”, consideró. “Esto requiere que seamos no solo compasivos sino [también] creativos en la medida de nuestras posibilidades y que las personas en todo el país estén utilizando las herramientas de la tecnología y la causa de la solidaridad”, añadió.

El la primera vez que el que fuera presidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009 se pronuncia en público sobre la pandemia y aprovechó para recordar el 11 de septiembre cuando, según él, “una gran nación se levantó para honrar a los valientes”. La crisis actual empezó siendo sanitaria pero se ha convertido en un gran problema para la economía mundial.

Bush resaltó la importancia de “encontrar maneras de estar presentes en la vida de los demás para reducir su ansiedad y compartir sus cargas”.

El actual presidente, Donald Trump, pareció desechar los comentarios de su predecesor republicano y, aunque dijo agradecer el mensaje de unidad, le reprochó su ausencia durante el juicio político.

.@PeteHegseth “Oh bye the way, I appreciate the message from former President Bush, but where was he during Impeachment calling for putting partisanship aside.” @foxandfriends He was nowhere to be found in speaking up against the greatest Hoax in American history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020