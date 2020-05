Multimillonario donante de Trump logra apoyo de $96 millones para sus hoteles a pesar de despedir a 95% de empleados

El multimillonario Monty Bennett habría logrado $96 millones de dólares en rescates federales para su imperio hotelero, a pesar de haber despedido al 95% de sus empleados en medio de la emergencia por coronavirus.

Así lo reportó el autor financiero Robert Reich, quien agregó que casi al mismo tiempo, el empresario donó $50,000 dólares al Comité de Reelección del presidente Donald Trump, quien es su amigo.

Billionaire Monty Bennett secured $96,000,000 in federal bailouts for his hotel empire, despite laying off 95% of his employees.

The same month Bennett made a $50,000 donation to Trump’s reelection committee.

Talk about a big return on investment.

— Robert Reich (@RBReich) May 1, 2020