Así son las mansiones de 40 millones de dólares que Elon Musk puso a la venta

El magnate sudafricano Elon Musk, de 48 años y quien es cofundador de Tesla, SpaceX y PayPal, ha tenido un mes de mayo muy movido, después de que anunciara que vendería una parte considerable de sus propiedades físicas.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

El también inventor, quien se convirtió en papá el lunes 4 de mayo del pequeño X Æ A-12, ha puesto a la venta por lo menos dos de sus propiedades de Bel-Air, cuyo valor acumulado es de 39.5 millones de dólares.

La primera mansión se localiza en el número 10911 de la Chalon Road.

La lujosa propiedad, con una extensión de 16 mil 251 pies cuadrados, fue construida en 1990 y por ella Elon Musk está pidiendo la cantidad de 30 millones de dólares.

El novio de la cantante Grimes adquirió la mansión, en 2012, por 17 millones de dólares.

La casa cuenta con seis recámaras, once baños y espectaculares vistas al Océano Pacífico, a la ciudad y al Bel-Air Country Club.

A pesar de ya tener 30 años de su construcción, el inmueble fue remodelado recientemente para incluir techos altos, acabados finos y diversos espacios para el entretenimiento.

También tiene una biblioteca de dos pisos, un cine, una suite para recibir invitados con dos habitaciones, una cancha de tenis, un gimnasio, una piscina, una cava, un huerto de frutas y un garage para cinco vehículos.

La segunda casa, ubicada a escasos pasos de la primera, es de estilo rancho y perteneció al fallecido actor Gene Wilder, famoso por su papel de Willy Wonka en ‘Willy Wonka & The Chocolate Factory’.

Just one stipulation on sale: I own Gene Wilder’s old house. It cannot be torn down or lose any its soul.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020