Horóscopo de El Niño Prodigio 7 de mayo de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

No tienes el deber de hacerlo, pero te sentirás mejor cuando hayas terminado todo lo que tienes pendiente en tu casa, tú bien sabes por dónde empezar. Así te sentirás aliviado, porque cada cosa estará en el lugar que corresponde.

Tauro

04/20 – 05/20

Hoy te sentirás muy feliz porque por fin el amor ha llegado a tu vida. Te sentirás maravillado con esa persona que está brindándote cariño y apoyo, pero, sobre todo, paz y tranquilidad. Si estás soltero, piensa que en que el amor tiene muchas formas, identifica cuál está en tu vida.

Géminis

05/21 – 06/20

Hoy tu capacidad de comunicarte con soltura estará en su máximo esplendor y no tendrás vergüenza de decir lo que piensas. Aprovecharás para comunicarte con tus familiares y dejar algunas cosas claras. También será bueno para ti expresar tus afectos a esa persona en la que tanto piensas.

Cáncer

6/21 – 7/20

Hoy dejarás de ser tan cerrado y abrirás un poco más tu mente. Recuerda que solamente alcanzarás el éxito, si eres capaz de aceptar las críticas de quienes te quieren de verdad. Atiende mejor aquellas voces que quizás no te digan lo que quieres escuchar.

Leo

07/21 – 08/21

El ingenio que posees sumado a una gran paciencia serán la clave de este día para encontrar las soluciones a ese problema económico que te trae tan preocupado. La tormenta financiera que estás atravesando pasará muy pronto, así que no pierdas la calma.

Virgo

08/22 – 09/22

Hoy serás poseedor de un magnetismo muy especial que te servirá para establecer relaciones sólidas y sinceras. La luna te ayudará a mostrarte como una persona agradable, comprensiva y que siempre tiene algo bueno qué decir. Aprovéchalo.

Libra

09/23 – 10/22

Te darás cuenta que debes trabajar un poco más en tu autoestima y confiar en tus talentos y capacidades. Ahora serás capaz de atravesar los caminos que te marca el destino y quitar de tu espalda esa enorme carga del pasado que no te deja avanzar.

Escorpión

10/23 – 11/22

El confinamiento te sirvió para comenzar una idea de negocio muy importante para ti y ahora sentirás el deseo de compartir este plan con un amigo que podría ayudarte en tu propósito. Hazlo sin temor porque él reaccionará con emoción y se embarcará en esta aventura contigo.

Sagitario

11/23 – 12/20

El éxito llegará camuflado en un correo electrónico que para ti no será importante. No descartes cualquier propuesta que te hagan por muy informal que parezca. En estos momentos serás muy astuto para identificar el progreso donde otros no lo ven.

Capricornio

12/21 – 01/19

No es momento de salir y visitar nuevos lugares, pero como tu deseo es nutrirte de nuevas culturas, entonces el computador e internet serán tus mejores amigos para investigar sobre algunos países que te llaman la atención. Estarás estudiando y leyendo mucho.

Acuario

01/20 – 02/18

Comenzarás a vivir algunos cambios en tu vida, que de entrada podrían ser un poco confusos, pero no te preocupes. Estarás bien. No te desesperes si tal vez al principio no logras tener el control de la situación. Hallarás la manera de aquietar las aguas y navegar entre ellas.

Piscis

02/19 – 03/20

Las buenas ideas llegarán a tu mente como un huracán y aprovecharás para materializar aquellas que, en medio de las circunstancias, te ayuden a avanzar en tu vida laboral. Tendrás la bendición de los astros para alcanzar lo que te propongas.

