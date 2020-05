Jugador que corrieron del América por burlarse de las feministas pide regresar a las Águilas

Omar Lomelí juega en un equipo de Zitácuaro, Michoacán

En diciembre del año pasado, la directiva de América decidió separar a varios jugadores de categoría Sub-17, que protagonizaron un video en el vestidor burlándose del movimiento feminista entonando la canción “Un violador en tu camino” que se popularizó en todo el mundo como protesta ante la violencia de género.

Jugadores del Club América Sub-17 de México se mofan del tema "El Violador Eres Tú" utilizado en protestas feministas vs el acoso y los feminicidios a nivel mundial. 🤦🏻‍♀️ (@ClubAmerica) pic.twitter.com/QnY7eCoNME — Alicia Salgado (@allizesalgado) December 4, 2019

Meses después, Omar Lomelí, quien fue uno de los protagonistas, habló para El Universal sobre lo ocurrido, reconociendo su error y pidiendo una oportunidad para volver al equipo algún día.

“Estoy con arrepentimiento, no hay rencor, eso nunca, porque estoy agradecido con el América. Después de que me despidieron, tuve unas semanas complicadas, el proceso no fue fácil, hubo desanimo. Dolió mucho. Esta experiencia me ha hecho mejorar como persona. Recuerdo que los primeros entrenamientos con Zitacuaro, me quedé sin aire. Le dije a un amigo: ‘La Liga Premier nada que ver con Sub-17, es otro ritmo’, hay más exigencia“, explicó.

El joven encontró acomodo en el club Zitacuaro, un modesto equipo de Michoacán, donde continúa con su formación. A pesar de ello, recordó cómo fue su llegada al América.

“Sacrifiqué la escuela para ir a la Ciudad de México, al América. Hablé con mi mamá y ella no quería que estuviera en el futbol, menos que dejara la escuela. En ningún momento me pasó por la cabeza renunciar al futbol. Quiero dejar huella: debutar, permanecer y ayudar a mi familia“, concluyó.

El tiempo pondrá las cosas en su lugar y Lomelí tendrá que trabajar a marchas forzadas para limpiar su imagen y volver a un club de la Liga MX.