Publicación en Instagram de Victoria’s Secret México de Barbara Palvin desata furia en Internet

Barbara Palvin se ha convertido en uno de los “ángeles” más famosos de Victoria’s Secret, no solo porque la modelo húngara tiene un bello rostro sino por una polémica que generó cuando fue elegida como embajadora de la marca, la cual decidió considerarla como una chica “Plus Size”.

Hace unos días, en la cuenta de Instagram de Victoria´s Secret México fue publicado un video en donde se puede ver a Barbara Palvin, bailando y sonriendo de forma graciosa y coqueta ante la cámara, vistiendo únicamente lencería en color negro.

El video tenía la intención de reflejar lo que muchas mujeres están viviendo actualmente por estar encerradas en casa por el coronavirus, pero hubo un detalle en la publicación que provocó que a la empresa le llovieran una serie de duras críticas en redes sociales.

Originalmente, el texto que acompañaba el video decía: “Nosotras después de (varias) semanas de cuarentena”, lo cual molestó a muchas chicas pues consideraron que con estas palabras, se estaban burlando de la apariencia física de la modelo, relacionado con que hay muchas probabilidades de subir de peso durante el confinamiento.

Yo no sé porque le tiran tanto shade a Bárbara Palvin por ser la modelo "Plus size" de VS, cuando ella no se autodenomina de esa manera y es la marca quien hace eso. El único error de bárbara es colaborar con una marca q hace Bodyshaming de ella. pic.twitter.com/kjjs10SAzj

