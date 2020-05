Altas temperaturas y playas y parques abiertos es el cóctel del fin de semana en el sur de California

El condado de Los Ángeles enfrenta hoy altas temperaturas en diversas ciudades a la vez que se prepara para la reapertura de los parques y senderos desde mañana.

Además el vecino condado de Orange County confirmó la reapertura de sus playas las cuales recibieron muchas visitas la último vez que hubo un fin de semana caliente.

El área de Los Ángeles podría alcanzar temperaturas superiores a los 80 F el día de hoy, por eso el Departamento de Salud Pública informó la habilitación de centros de refrescamiento para las personas que no tienen aire acondicionado en casa.

Emergency Cooling Centers are extended until tomorrow. Visit https://t.co/YuC2psaSKo or call 211 to learn more. pic.twitter.com/6g2E9N89ry

