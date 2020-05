Cómo aceptar mejor las críticas, según tu signo zodiacal

La astrología le dice a cada signo cómo puede aceptar mejor las opiniones sin importar que sean positivas o negativas

¿A quién le gusta ser criticado? Posiblemente no existe persona que le guste ser blanco de críticas, a menos que sean positivas. Nuestra sensibilidad juega un papel importante cuando somos el objetivo de opiniones buenas o malas. Si recibimos comentarios agradables serán una motivación y nos llenarán de felicidad, pero si son negativos, podríamos reaccionar mal. Hay quienes no les importa tanto ser criticados y los signos zodiacales tienen que ver en cómo las recibimos. La astrología te dice cómo puedes aceptar mejor las críticas.

Aries

Lo importante para Aries es ser objetivo y revisar cada uno de los comentarios. Al ser muy impulsivo de inmediato reacciona con el corazón. Trata de ser más elegante al momento de recibir una crítica y ten en cuenta que nadie es perfecto.

Tauro

Primero escucha, luego piensa un segundo y al final responde. Es común que Tauro murmure mientras lo están criticando porque piensa que todos los comentarios podrían ser para dañarlo. La cuestión es saber adoptar lo que te sirva para ser mejor y lo demás, desecharlo.

Géminis

No aceptes mal las críticas, toma un tiempo para relajarte y luego analízalas con detenimiento. Tu cerebro es un gran aliado porque tiene la capacidad de pensar desde dos perspectivas, solo tienes que calmarte para que lo alcances a escuchar.

Cáncer

Eres uno de los signos más sensibles a las críticas. Tu mente se desmorona cuando opinan sobre ti y sueles bloquearte. Si eso te pasa, cuestiona a la persona que tiene enfrente para mostrarle que la escuchas y así romper la tensión que pudiera generarse a consecuencia de tus emociones.

Leo

Cuando te critican sueles responder con mucha agresividad. Piensa dos veces antes de responder, no todas las opiniones son negativas. Deberás aprender a escuchar a las personas que no tienen una buena opinión de ti para saber en qué puntos debes mejorar.

Virgo

Al ser un signo que intenta ser perfecto, aceptas muy bien cualquier crítica siempre y cuando sea constructiva. Eres muy autocrítico y lo que digan los demás de ti para dañarte te tiene sin cuidado porque sabes en qué debes perfeccionarte.

Libra

Piensas que las opiniones son un ataque personal cuyo objetivo es dañarte lo más posible. La realidad es que no todo es así, tómalo con calma y relaja tu mente; el mundo no gira alrededor de ti y debes aprender a aceptar bien una opinión. Una crítica es solo eso y no un intento por cambiarte por completo.

Escorpión

No todas las personas que hablan sobre lo que haces intentan lastimarte, así que no los veas como tus enemigos. Si recibes una crítica, evalúa si quien te la dijo es una persona a quien aprecias, solo recuerda que las mejores opiniones a veces vienen de quienes no nos conocen.

Sagitario

Eres de los signos a los que menos le afectan las críticas, por eso tienes fama de arrogante. Si tienes que cambiar algo, estudiarás primero cómo hacerlo y si necesitas opinión, no dudas en pedirla.

Capricornio

Si eres criticado no te menosprecies. Debes tener la suficiente confianza en ti para saber que eres capaz de lograr cosas grandes. Eres trabajador y responsable, así que organiza un plan para superarte y tomar la opinión como una motivación.

Acuario

Sueles ponerte a la defensiva cuando te critican porque piensas que está en peligro tu ego. Tiendes a responder sin pensar y eres muy original para hacerlo. Aprende a escuchar a quienes te aprecian.

Piscis

La crítica más difícil de escuchar para Piscis es la de ellos mismos. Ante los demás sueles ver los aspectos más negativos de ti y eso te hace ver débil, lo que podría ser aprovechado por personas que desean dañarte. Presume tus virtudes y luego escucha lo que tienen que decir los demás de ti.

