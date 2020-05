Erika Buenfil desmiente que obtenga ganancias millonarias en Tik Tok

La regiomontana rompió el silencio para aclarar si es verdad que obtiene grandes cantidades de dinero en la aplicación de videos

Hace unos días, la revista TVNotas aseguró que Erika Buenfil gana más de un millón de pesos al mes gracias a sus publicaciones dentro de la aplicación TikTok, es por ello que la actriz decidió desmentir esta información.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la regiomontana rompió el silencio para aclarar si es verdad que obtiene ganancias millonarias en la plataforma que cuenta con más de 5 millones de seguidores.

“Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas.“, escribió la estrella en uno de sus mensajes.

Pero eso no fe todo, recientemente reiteró su molestia por la información difundida: “Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño“, se lee junto a una imagen en la que aparece una imagen de la revista.

A los mensajes difundidos por la actriz, se unieron un gran número de seguidores, quienes también expresaron su molestia por dicha publicación.

“Y aunque hiciera dinero, no tiene nada de malo. Esa revista es detestable“, “Si le pagaran sería poco, con la alegría que está esparciendo“, “Y aunque así fuera, bien merecido se lo tendría Sra. Buenfil, usted invierte tiempo y creatividad para entretener a sus seguidores, por eso es tan querida“, “Yo te creo! Me pones contenta al ver tus tik toks“, “No pasa nada y sí recibes dinero no hay problema todos nos divertimos con tus publicaciones“, son solo algunas muestras de cariño que le enviaron sus fieles admiradores.

Buenfil ha sido reconocida como “La reina de Tik Tok” gracias a sus divertidos videos que son vistos por millones de personas diariamente, mismos que son difundidos en otras redes sociales como Instagram y Twitter.