Soñó que su novio le era infiel y al despertar, revisó su celular y descubrió el engaño

Y lo peor es que la engañaba con otras 2 mujeres, al mismo tiempo

Una joven de 26 años, originaria de Texas llamada Kayla Harvey, está viviendo un duro momento durante esta cuarentena, luego de que un terrible sueño que tuvo hace unos cuantos días se convirtió en realidad.

Resulta ser que Kayla llevaba varios meses soñando constantemente que su novio, con el que lleva 6 años de relación y comparte casa, le era infiel.

En un principio pensó que solo se trataban de alucinaciones y un tema de inseguridad propia. Pero su sueño se volvió más recurrente, por lo que una mañana, al despertar, decidió salir de dudas y revisó el teléfono celular de su pareja, descubriendo que, efectivamente, sí le era infiel.

“Una noche, el 25 de marzo, me encerré en el baño y revisé su teléfono. Sé que no debí haberlo hecho, pero tenía que averiguarlo por mí misma. Recuerdo haber dejado escapar un grito cuando vi los mensajes: no parecía real y quería que fuera otro sueño”, indicó la joven.

Lo peor fue descubrir que su pareja tenía no solo una sino 2 amantes, verdad que salió a la luz cuando encontró mensajes, fotos y videos íntimos que intercambiaba su novio con otras mujeres.

Kayla no puede pasar por alto esta infidelidad, por lo que ha tomado la decisión de terminar con su relación dado que su pareja no lamentó lo que ha hecho sino el haber sido descubierto; sin embargo, por el tema de la cuarentena no ha podido dejar la casa que ambos comparten.