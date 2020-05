Esto es lo que nadie te ha dicho de la cesárea

Hemorragias, infecciones, efectos secundarios de la propia anestesia son algunas cosas que pueden venir con la cirugía

Si estás embarazada y piensas que la cesárea es la forma menos dolorosa para dar a luz, detente a reflexionar un momento y pon atención a esto que sucede en esta intervención quirúrgica que seguramente nadie te ha contado con claridad.

Esta alternativa para el nacimiento de un bebé no existe por otra razón más que para cuando los médicos encuentran riesgo en el bebé o en la madre, sin embargo una vez que ha cobrado popularidad desde hace algunos años en las mujeres, parece estar bajo análisis entre las futuras mamás que no quieren sufrir en el alumbramiento.

3 cosas que nadie te ha contado

Complicaciones

Una de las cosas que no entendemos es que someternos a este procedimiento, es hablar de una intervención quirúrgica, por lo tanto puede haber complicaciones como hemorragias, infecciones, o efectos secundarios de la propia anestesia.

En cuanto a las complicaciones físicas que más nos preocupan como mujeres, se encuentra la aparición de queloides, cicatrizaciones exageradas que a la vista no son agradables. Sin embargo hay condiciones más fuertes como la aparición de hernias que reciben el nombre de eventración. Es decir, cuando una de las capas de la pared abdominal no cicatriza bien.

En el caso de estas complicaciones que se producen por las cesáreas, cuando no se atienden y se presenta un cuadro grave, se llega a requerir cirugía de urgencia. Cabe mencionar que la eventración puede darse por factores como la diabetes, obesidad, infecciones en la incisión quirúrgica o un mal tratamiento.

Herida emocional

Como cualquier procedimiento, nadie te dice de las cesáreas que dejan una secuela incluso emocional. Más allá de las marcas, las estrías o el suelo pélvico dañado, que pueden representar daños en su vida social, también debemos hablar de la cuestión emocional, ya que puede haber un trauma, sobre todo si tuvo que ser de urgencia. Puede dañar la relación de la madre con el recién nacido ocasionando que incluso la lactancia materna se vea interrumpida.

Negación de sentimientos

Las cesáreas generan muchos sentimientos y estos no deben ser minimizados por nadie. No es una simple marca, y aunque no decimos que se deba dramatizar, sí debemos darle la importancia que la madre crea pertinente.