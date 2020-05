Las peluquerías de Florida podrán reabrir a partir de este lunes: solo tienen que cumplir una condición

Todos los condados del estado de Florida que ya han entrado en la Fase 1 del plan de reapertura del gobernador Ron DeSantis podrán permitir abrir las peluquerías, barberías y salones de manicura y pedicura.

Sin embargo, los condados de Broward y Miami-Dade no están incluidos en este plan ya que aún están en la Fase 0 debido al gran número de contagios que, hoy en día, aún se están registrando. El condado de Palm Beach tampoco se había incluido inicialmente, pero el alcalde Dave Kerner envió una carta al gobernador pidiéndole permiso para reabrir su condado y el gobernador aceptó el viernes.

Las barberías y los salones de peluquería tampoco se habían incluido en la Fase 1, pero desde la administración del estado se hizo una modificación para incorporar estos negocios.

En la prórroga de la Orden Ejecutiva de la Fase 1, DeSantis declaró que “los datos recopilados por el Departamento de Salud de Florida indican que el Estado continúa aplanando la curva”.

El Departamento de Salud de Florida informó el sábado que “desde las 11 de la mañana del 8 de mayo, 46 personas han muerto por complicaciones derivadas del COVID-19 en los condados de Broward, Charlotte, Dade, Flagler, Lee, Manatee, Palm Beach, Polk, Sarasota, Seminole y Walton”.

#BREAKING: Barber shops, hair salons and nail salons in Florida will be allowed to reopen for business beginning Monday, Gov. Ron DeSantis just announced. https://t.co/tJILN8dT00

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) May 8, 2020