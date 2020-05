Héctor Herrera elige a Cuauhtémoc Blanco como el mejor jugador de México y recibe críticas

El jugador del Atlético de Madrid lo puso por encima de Hugo Sánchez y Rafa Márquez

El jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, es uno de los mejores jugadores de la actualidad ya que es un consolidado en el Tri, además de tener una trayectoria destacada en Europa, sin embargo, se dio tiempo de hablar de los jugadores que admira.

En entrevista para la revista GQ, Herrera eligió a su jugador mexicano favorito y sorprendió al mencionar a Cuauhtémoc Blanco por encima de Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

“El número uno es Cuauhtémoc Blanco por lo que era o representa, pudo ser mejor y triunfar en Europa, pero las lesiones no lo dejaron. Me encanta porque es gracioso y tiene un toque único. Después pondría a Hugo Sánchez, es una persona que respeto por todo lo que logró con el Real Madrid, y Rafa Márquez con la trayectoria que tiene y todo lo que logró en todos los equipos desde el Mónaco, Barcelona, León y la Selección Mexicana”, apuntó el seleccionado mexicano.

¡Claro y contundente! 🌶 🔥 Héctor Herrera nos dice en exclusiva que Cuauhtémoc Blanco es el mejor jugador en la historia de México 🇲🇽https://t.co/AGt4UW1Pif — Futbol Picante (@futpicante) May 11, 2020

De igual manera, el exjugador del Porto dio su top 3 con jugadores actuales destacando a la estrella de Los Ángeles FC, Carlos Vela.

“Me encanta, tiene una calidad única y es un gran jugador, además me llevo muy bien con él. El Tecatito es un jugador diferente y se lo he dicho, hace cosas que ni Vela hace y me encanta la verdad. Por otra parte, Chicharito por lo que representa, en su momento ha sido una inspiración para muchos mexicanos“, declaró el futbolista colchonero.

Tras sus declaraciones, los comentaristas de ESPN David Faitelson y José Ramón Fernández fueron duros con Herrera por poner a Cuauhtémoc por encima de dos históricos como Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

Héctor Herrera, comentó en una entrevista que el mejor jugador mexicano de todos los tiempos era Cuauhtémoc Blanco. Está claro que no vio jugar a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez. Cuauhtémoc fue el mejor de la liga mexicana pero los otros trascendieron en ligas de mayor calidad. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 11, 2020