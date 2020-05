California permitirá la reapertura de 12 condados y que reanuden actividades suspendidas por la pandemia

Funcionarios del gobierno de California dijeron el miércoles que 12 de los 58 condados del estado, la mayoría de ellos rurales, podrán reabrir por completo, aunque el estado todavía se mantiene atento a la pandemia de coronavirus, reporta L.A. Times.

Se ha certificado que los condados de Amador, Butte, El Dorado, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Tuolumne, Yuba, Sutter y Shasta cumplen con las condiciones del estado para la reapertura de negocios adicionales.

“Este es un proceso dinámico, y no queremos retrasarlo innecesariamente según los plazos”, dijo el gobernador Gavin Newsom durante su conferencia de prensa diaria sobre coronavirus. “No se trata de plazos, no se trata de plazos. Se trata simplemente de datos y de salud “.

El gobernador dijo que se están llevando a cabo conversaciones con otros 31 condados de California para discutir si pueden ampliar sus reaperturas, pero señaló que las condiciones aún son demasiado graves en los condados de Los Ángeles y San Francisco para modificar las pautas para reanudar los negocios en esas áreas.

