Newsom revela las reglas para que las comunidades de California puedan reabrir negocios

El gobernador Gavin Newsom anunció nuevas protecciones y medidas para prevenir el coronavirus para tiendas minoristas y lugares de trabajo elegibles para reabrir el viernes y en las próximas semanas, marcando el comienzo de la disminución gradual en California de la orden de quedarse en casa y para intentar reavivar una economía estatal devastada por la pandemia de COVID-19.

NEW: Today CA released guidance for some lower risk industries to begin re-opening.

Starting TOMORROW places like:

-clothing stores

-bookstores

-florists

-sporting goods

Along with manufacturing and logistics associated can start to re-open.

LEARN MORE: https://t.co/xtXFwVeWc2 pic.twitter.com/raiY8W21r9

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 7, 2020