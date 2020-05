Protestan en Sacramento pidiendo la reapertura total del estado

Decenas de manifestantes protestaron hoy en el Capitolio del Estado de California en la ciudad de Sacramento para pedir la apertura total del estado.

Al mismo tiempo que el gobernador de California, Gavin Newsom, presentaba las guías para la fase 2 del plan de reapertura económica, decenas de manifestantes se encontraban a las afueras del palacio de gobierno exigiendo que el estado sea abierto completamente.

CA has made progress bending the curve but the risk of #COVID19 is still very real.

Today, Governor @GavinNewsom announced details on how CA plans to modify the Stay-At-Home order in the future.

These modifications are based on science, health & data & will happen in 4 stages: pic.twitter.com/KUDhu7sowk

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 28, 2020