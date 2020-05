Muchos trabajadores esenciales latinos de California viven en viviendas sobrepobladas lo que aumenta el riesgo de contagio de COVID-19

Un estudio elaborado por el Instituto de Política Pública de California (PPIC) que se dio a conocer el martes revela que los trabajadores esenciales latinos tienen una mayor posibilidad de residir en viviendas sobrepobladas.

Según el estudio, esta situación genera para ellos y para otros residentes en la vivienda un mayor riesgo de contagio de COVID-19.

Over one-third of CA’s labor force works in essential occupations that require being physically present, with 16% living in overcrowded housing. Our latest on #COVID19 and CA ➡️ https://t.co/e8hqLU9G6g #coronavirus

PPIC destacó que 31% de los trabajadores del campo y 29% de quienes laboran en preparación y servicio de comida residen en viviendas sobrepobladas.

“Dado que el costo de la vivienda es una cruda realidad para cerca de dos tercios de los californianos, encontrar vivienda costeable puede significar tener que convivir con otras personas”, explicó el informe.

Los condados de Santa Bárbara (25%), Madera (23%), Los Ángeles (21%), Orange (20%), y Tulare (19%) tienen la mayor proporción de estos trabajadores en hogares hacinados, destacaron las autoras.

Según el instituto hay una clara relación entre el número de muertes per capita y los trabajadores esenciales que viven en viviendas sobrepobladas.

There is a clear link, across CA counties, between the number of #COVID19 deaths per capita and the share of essential workers who live in overcrowded homes. 🔎 Explore more here ➡️ https://t.co/YFHLplmGWu #dataviz #housing #coronavirus pic.twitter.com/NGy4hNeRKu

