El casino Golden Nugget de Louisiana listo para reabrir este lunes 18 de mayo; es un destino popular de los texanos

HOUSTON – Los texanos que gustan aventurarse en casinos tienen a unas dos horas el límite con Louisiana.

Cruzando al territorio del estado vecino se pueden encontrar varios casinos para hacer apuestas y entretenerse. Uno de esos casinos anunció que ya se encuentra listo para reabrir sus puertas.

El reconocido Golden Nugget en Lake Charles planea comenzar a operar su zona de casino a partir del 18 de mayo, según anunció su propietario, Tilman Fertitta.

Golden Nugget Lake Charles has announced its hotel, pool and restaurants are reopening on Friday, May 15 at 4 p.m., and the casino floor will reopen on Monday, May 18. https://t.co/lk2DCxZRlO

— KPLC (@KPLC7News) May 13, 2020