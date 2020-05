Video: Golpean severamente a un hombre hispano de Texas por no querer prestar su celular; fue brutal el ataque

HOUSTON – Por no prestarle su celular a un desconocido que se lo pidió en una tienda un hombre hispano fue severamente golpeado y el violento ataque fue captado en video.

Según la División de Robos del Departamento de Policía, el hecho ocurrió el pasado 10 de marzo en una estación de gasolina ubicada en el 5738 Telephone Road al sur de la ciudad.

We need your help to identify the suspect in this senseless attack: The victim was walking to a neighborhood store and stopped by stranger, who requested to use his phone. After the victim refused, he was attacked and then robbed. See story–>https://t.co/HH1wsdF9O2 @CrimeStopHOU pic.twitter.com/Awzq9HbDws

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) May 12, 2020