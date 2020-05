Las señales que te alertan que estás cargado con energía negativa

Identificar qué aspectos de tu vida son afectos por la negatividad te ayudará a tomar acción para resolverlos

La negatividad se puede manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. Si algo no está a nuestro favor, si tenemos malos pensamientos, si se viene una racha de infortunios o si hay problemas familiares, son señales de que la energía negativa está a tu alrededor.

Sin embargo, no es lo mismo convivir con las malas energías a estar cargado con ellas. Las malas vibraciones pueden estar en cualquier entorno (como tu casa o trabajo) y pueden provocar que las cosas no fluyan como desearías, pero cuando estas cargado con mala energía tú eres la fuente que emana esa negatividad.

Estas malas vibras pueden haber sido causadas por personas ajenas a ti o producto de tus propias inseguridades y si no sabes identificarlas se pueden ir acumulando en tu interior haciéndote sentir impotente, deprimido e inmovilizado para actuar.

Si detectas algunas de estas señales probablemente estés cargado de mala energía:

Las personas te dejan agotado

Cuando estamos cargados de energía negativa es común que una conversación simple con otra persona, sea quien sea, nos deje agotados. Tu cuerpo siente la necesidad de tomar una siesta y no deseas convivir más porque te sientes cansado, lo cual podría ponerte de mal humor.

Te sientes perseguido

No es que alguien esté detrás tuyo todo el tiempo, pero sientes que todos actúan para criticarte o perjudicarte de alguna forma. Siempre estás a la defensiva y no aceptas cualquier comentario, aunque te estén adulando. Piensas que se están burlando de ti y te defiendes con fiereza.

Ansiedad y preocupación

La negatividad ocasiona que te aterren actividades que antes disfrutabas; salir a tomar un café, pasear a una plaza o ir por al supermercado te provoca malestar. Además, puedes sufrir temores nocturnos y ser distraído; por ejemplo, regresas más de una vez a tu casa para asegurarte que cerraste con llave.

Dolores de cabeza

Los dolores de cabeza son frecuentes cuando estamos cargados de negatividad. También podrías padecer dolores musculares, tensión y estrés todo el tiempo.

Buscas pelea

Al estar a la defensiva, no buscas quien te hizo daño sino quien te lo pague. Discutes con tus compañeros de trabajo, amigos o familiares y no te importa lastimarlos verbalmente. No piensas en una solución, solo en descargar tu furia y enojo.

Si detectas que estas cargado de mala energía puedes darte un baño purificador o usar el poder de los inciensos u otros elementos purificadores para contrarrestar sus efectos.

