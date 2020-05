Parques Six Flags en Texas reabrirán pero visitantes tendrán que reservar su lugar para poder asistir

No se han revelado las fechas de reapertura

SAN ANTONIO – La corporación de entretenimiento Six Flags anunció que cuando reabran sus instalaciones uno de los requisitos para los visitantes será pre registrarse.

Según un comunicado de Six Flags, el sistema de reservación les permitirá a los parques manejar los niveles de atendencia diariamente y así evitar el sobrecupo bajo las recomendaciones del CDC de distanciamiento social.

Todos los que deseen visitar un parque de Six Flags tendrán que hacer su reservación para un día especifico en el sitio web de la corporación.

Six Flags cuenta con dos parques en Texas uno en San Antonio y el otro en Arlington.

El sistema será activado cuando se determinen las fechas de reapertura.

Six Flags Introduces Its New Advance Reservation System https://t.co/wh5SCe4oQy — Bradley Caruk – Executive Creative Dir. (@theguysinthebox) May 13, 2020

El proceso de reservar, según Six Flags, no tomaría más de 7 minutos. Visitantes que lleguen a las instalaciones de un parque Six Flags sin reservación no se les permitirá ingresar.

