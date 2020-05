¿Cómo le gustan los hombres a Clarissa Molina?

View this post on Instagram

“Nunca dejen de luchar por sus sueños y sean buenas personas porque a la gente buena le llegan cosas buenas” esto fue parte de lo que dije en mi entrevista oficial con @peopleenespanol . Que de hecho, estoy luciendo como que muy muy 🙈 jaja… #50MasBellos Fotografia: @yaelduval Estilismo: @styledbymannelik Maquillaje: @poutdr Peinado: @nadielhair