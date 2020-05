¿Qué tan efectiva es la dieta del huevo que realizaba Margaret Thatcher para bajar de peso?

La Dama de Hierro se sometió al régimen de 28 huevos a la semana para perder 10 kilos en 14 días

Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro se sometió en el año 1979 a un régimen alimenticio que consistía en ingerir 28 huevos a la semana y que prometía eliminar 10 kilogramos de grasa corporal en 14 días, esta dieta era conocida como la Dieta de la Clínica Mayo (no tiene que ver con la prestigiosa clínica).

Thatcher medía 1.65 metros y pesaba 59 kilos y buscaba perder kilos antes de tomar protesta como Primera Ministra del Reino Unido, pues quería lucir lo más delgada posible para las fotografías de periódicos y en las imágenes de televisión.

Ejemplo de un día:

Desayuno de todos los días: pomelo, 1 o 2 huevos, café o té sin leche; los lunes almorzaba 2 huevos y pomelo; y cenaba 2 huevos, lechuga,1 tostada, pomelo y café.

Dieta tradicional del huevo

La dieta sugiere huevos cocidos, escalfados o revueltos, agua y bebidas sin calorías

La dieta no permite: mantequilla o aceite, carbohidratos con almidón, como papas, arroz y pan, dulces y alimentos con alto contenido de azúcar.

Además de los huevos, una persona puede comer: proteína magra, vegetales bajos en carbohidratos, como la col rizada, el brócoli y las espinacas, frutas, generalmente de 1 a 2 porciones al día.

Dieta extrema de huevo

Esta versión solo permite huevos y agua en cada comida.

¿Es segura la dieta del huevo?

Si bien el huevo es un alimento muy nutritivo con múltiples beneficios a la salud. No existe ningún estudio que avale y recomiende seguir la dieta exclusiva de este alimento.

Un estudio encontró que para los adultos mayores con sobrepeso y obesidad, el consumo de una dieta alta en proteínas con huevos enteros durante 12 semanas promueve la retención de masa magra después de una pérdida de peso moderada.

Sin embargo, los especialistas concluyeron que consumir tres huevos enteros por día no proporciona una estrategia dietética efectiva en comparación con una dieta normal de proteínas sin huevos.

Más allá de los efectos popularmente como estreñimiento, ventosidades y mal aliento, cabe destacar que comer solo un tipo de comida no es una forma segura de perder peso, ya que puede conducir a deficiencias nutricionales, señala The National Institutes of Health.

Es posible que al principio sí pierda peso, pero es difícil continuar este tipo de dieta. La mayoría de las personas pronto se cansan de seguirlas y vuelven a subir el peso que habían perdido.