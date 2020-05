Cómo manejar la fiebre, tos, y dolores del cuerpo si tienes un caso moderado de COVID-19

Aunque algunas personas con COVID-19 experimentan una enfermedad grave que requiere hospitalización, “la gran mayoría tendrán síntomas leves que se pueden manejar de manera segura y efectiva en el hogar con medidas de apoyo sencillas”, dice Michael Hochman, MD, director del Centro Familiar Gehr para Sistemas de Salud, Ciencia e Innovación en Keck Medicine de USC.

Aún así, incluso la enfermedad “leve” puede hacer que te sientas horrible, con fiebre, tos, dolor de garganta, adolorido y con falta de aire, además de fatiga. Algunas personas con COVID-19 también han reportado experimentar síntomas gastrointestinales, como náuseas o vómitos y diarrea.

Si sospechas que tienes COVID-19 y estás experimentando estos síntomas, querrás ponerte en cuarentena, descansar, beber líquidos y estar atento a la fiebre que empeora y la falta de aliento.

Y es posible que desees utilizar medicinas de venta libre para ayudar a reducir tu malestar.

Pero ¿qué productos del botiquín debes usar y cuáles debes evitar? Ha habido algunos informes confusos y conflictivos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (WHO) inicialmente recomendó que las personas con síntomas de COVID-19 evitaran el ibuprofeno (Advil, Motrin y otros) basándose en una carta de The Lancet Respiratory Medicine en marzo que planteaba la hipótesis de que el medicamento podría empeorar los efectos del virus.

Esa preocupación llevó a muchas personas a abastecerse de acetaminofeno (Tylenol y otros), lo que provocó la escasez de ese medicamento en muchos lugares.

Pero la WHO ha revertido ese consejo, y los expertos ahora generalmente dicen que la mayoría de las personas pueden usar acetaminofeno o ibuprofeno para tratar las fiebres relacionadas con COVID-19.

Esto es lo que necesitas saber sobre cómo manejar los síntomas de COVID-19 en casa, incluyendo qué medicamentos de venta libre funcionan mejor y cómo usarlos de manera segura.

Aliviar la fiebre y los dolores corporales

Varios tipos de medicamentos de venta libre pueden ayudar a reducir la fiebre, los dolores de cabeza y los dolores corporales que pueden venir con COVID-19. Eso incluye acetaminofeno e ibuprofeno, así como otros medicamentos relacionados con el ibuprofeno, llamados medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID), como el naproxeno (Aleve y otros) y la aspirina.

“El acetaminofeno y los NSAID son igualmente efectivos para tratar la fiebre y los dolores leves”, dice Dima Qato, Pharm.D., profesora asociada de farmacia en la Universidad de Illinois en Chicago.

Algunos informes noticiosos, basados en una carta en marzo en la revista The Lancet Respiratory Medicine y comentarios del ministro de salud de Francia, sugirieron que el ibuprofeno y otros NSAID podrían empeorar los síntomas respiratorios de las personas que ya estaban enfermas con COVID-19. La carta señalaba que los NSAID pueden aumentar los niveles de una sustancia llamada enzima convertidora de angiotensina 2, que podría, en teoría, empeorar los síntomas.

Pero la WHO y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actualmente dicen que no hay pruebas de que esto sea cierto. “No hay evidencia suficiente en este momento para recomendar contra el uso de los NSAID”, dice Qato.

Según el sitio web de la FDA, “en este momento, la FDA no tiene conocimiento de evidencia científica que relacione el uso de NSAID, como el ibuprofeno, con el empeoramiento de los síntomas de COVID-19”. La agencia dijo que está investigando el tema más a fondo y recomendó que los consumidores lean la etiqueta de información del medicamento (Drug Facts) en todas las medicinas de venta libre antes de usarlas.

Optar por el acetaminofeno sobre un NSAID puede ser un primer paso razonable para la mayoría de las personas con COVID-19 por otra razón, especialmente los adultos mayores. Esto se debe a que pueden ser más propensos a algunos de los efectos secundarios asociados con los NSAID, dice Hochman. Estos incluyen un mayor riesgo de sangrado y úlceras en el estómago.

Los NSAID también pueden aumentar la presión arterial, y algunos NSAID sin aspirina se han relacionado con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular por este motivo. La American Heart Association dice que las personas con problemas cardíacos deben limitar o evitar los NSAID, especialmente si su presión arterial no está controlada.

El acetaminofeno es seguro para la mayoría de las personas, aunque las personas con problemas hepáticos no deberían tomarlo, dice Qato. Si optas por el acetaminofeno, lee el envase para la dosis recomendada.

La FDA recomienda que los adultos no tomen más de 4,000 mg por día de acetaminofeno, aunque muchos médicos, incluido Hochman, aconsejan a los pacientes que no excedan los 3,000 mg por día cuando sea posible para reducir aún más cualquier riesgo potencial de daño hepático.

La escasez parece más común para el propio Tylenol; Las versiones genéricas pueden estar más fácilmente disponibles.

Si no obtienes suficiente alivio solo del acetaminofeno, está bien que la mayoría de las personas alternen las dosis de acetaminofeno con un NSAID, pero consulta con tu médico antes de hacerlo, especialmente si tienes antecedentes de problemas cardíacos o úlceras.

Para hacer esto, Hochman recomienda tomar un NSAID en el punto medio entre las dosis de acetaminofeno. “Ahí es cuando los beneficios del acetaminofeno tienen más probabilidades de desaparecer”, dice. Asegúrate de cumplir con la dosis recomendada para cada medicamento, siguiendo las instrucciones en la etiqueta.

Y siempre consulta con tu médico si tienes alguna duda sobre cuál medicamento usar.

Mantente al día con las estrategias sin medicación, también. La hidratación es clave si tienes fiebre, señala Robert McLean, M.D., médico de atención primaria en New Haven, Connecticut, y presidente del Colegio Estadounidense de Médicos (ACP). “Las personas no se dan cuenta de lo deshidratadas que pueden estar cuando tienen fiebre. Si estás deshidratado, te sentirás aún peor”, dice McLean, y agrega que la deshidratación prolongada también puede dañar los riñones.

Asegúrate de beber al menos 5 o 6 vasos grandes (100 a 120 onzas) de agua al día si tienes fiebre, recomienda McLean.

A veces, colocar un paño frío o una toalla en la frente o la parte posterior del cuello puede ser relajante y ayudar a aliviar la fiebre. Tomar una ducha fría o un baño de esponja también puede ayudar, dice McLean.

Sobrellevar la tos

Si tu tos no se detiene, probablemente estés tentado a tomar medicamentos de venta libre. Pero una revisión del Cochrane Collaboration en 2014 encontró que no hay mucha evidencia que estos sean efectivos.

De hecho, es mejor probar primero las soluciones no farmacológicas, dice Hochman. Toma una ducha tibia con vapor, bebe una taza caliente de té de hierbas o consume un par de cucharadas de miel, recomienda Hochman.

Esas estrategias pueden ayudar a calmar el dolor de garganta inflamado, un síntoma menos común de COVID-19 pero que puede provocar más tos. Y algunas investigaciones sugieren que la miel puede ayudar a aliviar un poco la tos, al menos en los niños.

“Las pastillas para la garganta también pueden ser reconfortantes para los pacientes que experimentan dolor de garganta”, dice Mary Ann Yehl, D.O., directora médica de calidad ambulatoria en el Centro Médico Regional AtlantiCare en New Jersey.

Si decides tomar un medicamento para la tos de venta libre porque, digamos, tu tos es tan frecuente que no puedes descansar, escoge un producto cuyo ingrediente activo de dextrometorfano (Delsym, Robitussin y más), recomienda a Barbara Young, Pharm.D., editora de información sobre medicamentos para la American Society of Health-System Pharmacists. Eso podría ayudar a suprimir la tos seca que es típica con COVID-19.

Y considera que la FDA no recomienda el uso de medicamentos para la tos de venta libre para los niños menores de 2 años.

Lidiando con la náusea y el dolor estomacal

Varios informes han sugerido que el malestar gastrointestinal puede ser bastante común con COVID-19 y que estos síntomas a veces pueden aparecer antes de una fiebre o tos. A fines de abril, los CDC informaron que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en marzo informaron diarrea, náuseas o vómitos al ingreso en el hospital. Un estudio anterior de China sugirió que más de un tercio de los pacientes con COVID-19 pueden experimentar diarrea.

Algunos medicamentos de venta libre pueden ayudar a aliviar las náuseas, incluidos los antiácidos de aluminio y magnesio como Mylanta y Maalox. Otros, como la loperamida (Imodium), pueden disminuir la diarrea. Algunos medicamentos, como el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol), pueden hacer ambas cosas.

Tales medicamentos son generalmente seguros de usar siguiendo las instrucciones de dosificación en el envase del producto, aunque la loperamida puede causar algunos efectos secundarios molestos, que incluyen molestias abdominales e incluso somnolencia o mareos, especialmente en los ancianos, dice Hochman.

Aún así, estos remedios probablemente no detendrán por completo la diarrea o los vómitos. Y eso puede ser algo bueno, según Hochman. “Para algunas infecciones bacterianas gastrointestinales, la purga es parte de la estrategia del cuerpo para deshacerse de la infección. Esto puede ser cierto para las infecciones virales gastrointestinales, incluido el COVID”, dice.

Si te sientes demasiado enfermo para comer alimentos sólidos, consume sopas, caldos, jugos o bebidas como Pedialyte, que pueden ayudar a reemplazar los electrolitos que puedes estar perdiendo. Al igual que con la fiebre, los vómitos o la diarrea también pueden provocar deshidratación. La cantidad y el color de tu orina pueden ser un buen barómetro de hidratación, dice Hochman.

“La orina oscura y las cantidades bajas de orina indican que te estás quedando atrás”, dice.

Una dieta blanda también puede ayudar a aliviar las náuseas y la diarrea. Para los pacientes que se recuperan de malestar estomacal, Hochman recomienda la dieta BRAT (plátanos, arroz, puré de manzana y pan tostado). Estos alimentos bajos en fibra, suaves y ricos en almidón pueden ayudar a que las heces sean más firmes y reemplazar los nutrientes que el cuerpo ha perdido.

¿Qué pasa con los medicamentos para múltiples síntomas?

Los medicamentos combinados que contienen dos o más ingredientes activos con diferentes acciones parecen ser una forma conveniente de tratar múltiples síntomas, por ejemplo, tos más congestión o fiebre junto con secreción nasal.

Tales productos son generalmente seguros para personas jóvenes y saludables, dice Hochman. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios potenciales, por lo que es mejor no tomar un medicamento para los síntomas que no tienes.

Por ejemplo, muchos medicamentos de venta libre para la tos contienen tanto el supresor dextrometorfano como el expectorante guaifenesina. Probablemente no necesites lo último, dice Qato. Los expectorantes se usan para romper la congestión mucosa en las vías respiratorias, lo cual no es típico en COVID-19, que generalmente viene con tos seca.

Algunos combos de alivio de síntomas múltiples también tienen difenhidramina, un antihistamínico que causa somnolencia, por lo que puede estar en fórmulas “nocturnas”. Otros pueden contener pseudoefedrina, un descongestionante. Esos ingredientes pueden causar efectos secundarios sustanciales, particularmente en adultos mayores. La difenhidramina puede causar confusión, mareos y caídas en la presión arterial, y la pseudoefedrina puede empeorar la presión arterial alta y el glaucoma.

Es más sabio usar un medicamento por separado para cada síntoma para que no tomes accidentalmente demasiado de un ingrediente, dice Hochman. Por ejemplo, muchos remedios con múltiples síntomas contienen acetaminofeno, y si usas acetaminofeno por separado, puede ser fácil que ingieras más de lo recomendado. Y eso puede ser tóxico para el hígado.

Cuando se trata de medicamentos con múltiples síntomas, “los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes, como presión arterial alta o diabetes, deben ser muy cautelosos con estos productos”, dice Hochman.

Si los síntomas empeoran

Si los síntomas más leves no mejoran después de varios días, sientes que pueden estar empeorando, o estás experimentando dificultad para respirar, llama a tu médico, dice McLean. Las náuseas o los vómitos hasta el punto de que no puedes retener los líquidos son otra buena razón para llamar al médico, agrega Hochman. Muchos consultorios médicos ofrecen opciones alternativas para visitas por teléfono o video.

Muchos estados, sistemas hospitalarios y departamentos de salud locales también tienen líneas directas de COVID-19 que pueden ayudarte a decidir si necesitas hacerte la prueba del coronavirus o si debes ir a un hospital para recibir tratamiento. “Llamar primero puede ayudarte a evitar un viaje innecesario a la sala de emergencias”, dice McLean.

Y saber cuándo necesitas buscar ayuda de emergencia. “Si tienes problemas para respirar, dolor o presión en el pecho, confusión reciente o incapacidad para despertar, o labios o cara azulados, llama al 911 de inmediato para recibir atención médica”, dice Yehl.

