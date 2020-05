Video: Sigue la violencia por las mascarillas; se agarraron a empujones en una tienda “99 Cents Only” de Texas

SAN ANTONIO – La Policía de San Antonio respondió a una llamada de asalto en una tienda “99 Cents Only” luego de que un hombre comenzó a causar disturbios y reclamarles a los empleados que no necesitaban usar mascarilla y que “era ilegal” ponérselas.

“El gobernador dijo que no necesitas esas (explicito)”, se le escucha decir al individuo en el video. Momentos después se le observa insultar a un hombre que grababa el incidente, ambos se encaran y terminan a empujones. El rostro del hombre es ocultado en el video por el noticiero que difundió las imágenes. Al individuo no se le han entablado cargos.

"The store has the authority to require a patron to wear a mask," Nirenberg said of the confrontation caught on tape. "Protesting the requirement doesn't confer the right for someone to trespass… and doesn't confer them the right to assault someone."https://t.co/yenCF7hmBE

