El sospechoso de haber asesinado a un guardia de seguridad por el uso de una mascarilla fue arrestado en Houston

TEXAS – Un hombre acusado de haber matado a un guardia de seguridad en Michigan durante un altercado en una tienda Family Dollar por el uso de una mascarilla fue capturado en Houston.

Las autoridades informaron que Larry Teague, de 44 años, fue arrestado el jueves en un motel donde estaba escondiéndose en el oeste de Houston.

El pasado 1 de mayo en una tienda Family Dollar del área de Flint un guardia de seguridad le pidió a la hija de Larry Teague que se fuera de la tienda porque no traía mascarilla.

La esposa de Larry Teague tuvo una discusión con el guardia de seguridad antes de salir de la tienda. Poco después dos hombres ingresaron a la tienda y le dispararon quitándole la vida al guardia de seguridad, quien fue identificado como Calvin Munerlyn. El incidente captó la atención del país.

