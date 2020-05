Graham Zusi, el héroe del Tri, confesó que un jugador mexicano le agradeció haberlos calificado al Mundial de Brasil 2014

Zusi anotó un gol a Panamá con el que México avanzó a la repesca de Brasil 2014

El estadounidense, Graham Zusi, se convirtió en un héroe para los mexicanos, ya que con un gol suyo ante Panamá metió al Tricolor a la repesca para el Mundial de Brasil 2014, luego de que México tuvo un tormetoso y vergonsozo hexagonal, aunque finalmente lograron calificar a la justa.

El jugador recordó en el programa “Ahora o nunca” de ESPN ese episodio y reveló que Marco Fabián se le acercó en un partido de la Liga de Campeones de Concacaf, cuando militaba en Cruz Azul, para agradecerle el pase y le regaló su jersey.

“Puedo recordar uno en particular. Jugamos en la Liga de Campeones de Concacaf contra Cruz Azul. Estoy tratando de recordar quién era exactamente, pero se me acercó después del juego. Era un mediocampista. Vino a mí, me pidió mi camiseta y luego me dio las gracias. ‘¿Marco Fabián?’. Sí era Fabián“, declaró el jugador del Sporting Kansas City en el minuto 19 del video.

Respecto a la enorme rivalidad entre México y Estados Unidos, Suzi reveló quienes son los jugadores que más le desagradan deportivamente y mencionó a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Rafael Márquez.

“Nunca quieres que Chicharito anote, si él metía un gol era algo que no te caía bien o que Rafa Márquez jugara hasta los cuarenta y tantos es también un poco odioso”, comentó Graham Zusi.