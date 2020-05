Familia del béisbol se une a la pena del dominicano Starling Marte por fallecimiento de su esposa

La inesperada noticia del fallecimiento de Noelia Brazoban, esposa del pelotero dominicano Starling Marte, sacudió a la familia del béisbol en las Ligas Mayores y tan pronto como el propio jugador de los Diamondbacks de Arizona dio a conocer la muerte de su compañera, llegaron las reacciones de apoyo y solidaridad por parte de beisbolistas quisqueyanos y de otras nacionalidades.

“Fuerza hermano, Dios contigo”, escribió el campo corto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr, mientras que el venezolano Ronald Acuña, estrella con los Braves de Atlanta, también envió sus condolencias. “Mi sentido pésame, booo”.

Our thoughts and prayers are with you and your family. We are so sorry for your loss and the pain you are enduring🙏🙏

Asimismo, el infielder de los Marlins de Florida, Starlin Castro, se unió a las muestras de apoyo para Marte. “Dios la tenga en un mejor lugar hermano, paza a su alma y sinceras condolencias para ti y toda la familia”, escribió, en tanto que Rafael Bautista, jardinero de los Nationals de Washington, también compartió su mensaje “Que Dios sea tu fuerza en este difícil momento”, publicó.

The entire Pirates family extend our deepest condolences to Starling Marte and family during this terrible time.

Our hearts are truly saddened by this news. https://t.co/0JJd8kBEoe

— Pirates (@Pirates) May 19, 2020