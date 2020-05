VIDEO: Las mejores atrapadas del dominicano Víctor Robles como rey del jardín central

Este martes el dominicano de los Nationals de Washington Víctor Robles celebró su cumpleaños número 23 consolidado como uno de los mejores jardineros centrales de todas las Ligas Mayores, mostrando una madurez atípica para un pelotero de su edad y con menos de 200 partidos jugados durante tres temporadas en el mejor béisbol del mundo.

Happy 23rd birthday, Victor Robles!

He led all OF with 25 DRS in 2019. pic.twitter.com/nRrtJPTayR

— MLB Stats (@MLBStats) May 19, 2020