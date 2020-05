Muere Shad Gaspard, exluchador de la WWE que dio la vida por la de su hijo

La WWE y la agencia AP confirmaron la noticia

La madrugada de este miércoles fue encontrado un cuerpo sin vida en las aguas de Venice Beach, muy cerca de donde desapareció el exluchador Shad Gaspard el domingo pasado en un intento por salvar a su hijo de morir ahogado.

Lo último que hizo antes de morir, fue salvar la vida de su hijo de 10 años. No me queda otra cosa más que respeto por el.#RIPShadGaspard pic.twitter.com/pVXnH7P5NF — Carlos Zavala (@carloszavaz) May 20, 2020

Durante las siguientes horas se especuló sobre si el cuerpo sería del exgladiador de la WWE y ya llegó la confirmación: la agencia AP y la empresa de lucha libre para la que trabajó gran parte de su vida aseguraron que el cadáver corresponde al desaparecido y enviaron las condolencias correspondientes a los familiares.

El es Shad Gaspard, parte de mi infancia como miembro de Cryme Tyme en WWE y con cariño será recordado por eso, pero aún más importante, será recordado como un héroe que entregó la vida por salvar a su hijo. El cuerpo de Shad fue encontrado y confirman su muerte #RIPShadGaspard pic.twitter.com/NoM7sgqsZi — Kevmacklash (@K3VMA) May 20, 2020

“WWE se entristece al saber que la ex superestrella Shad Gaspard falleció a la edad de 39 años”, se puede leer al inicio del comunicado oficial que publicó la empresa en su sitio web y que difundió a través de redes sociales.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps — WWE (@WWE) May 20, 2020

Por su parte, la agencia AP publicó un extracto del comunicado de la policía que confirmó la noticia: “El difunto fue identificado como Shad Gaspard y se notificó a los familiares”, mencionan.

Anoche cerca de las 2 de AM local, encontraron un cuerpo sin vida en la zona donde se perdió Shad Gaspard. Autoridades confirmaron hace poco que el cuerpo coincide con la descripción de la ex estrella de WWE. Que en paz descanse. pic.twitter.com/JRG0BQy0QW — EL TIM (@TeamWWEChile) May 20, 2020

Gaspard, quien también trabajó como actor en algunas producciones estadounidenses desapareció en el mar el domingo pasado, cuando nadaba con su hijo y una fuerte corriente los golpeó a ambos; el exgladiador luchó por mantener a flote al pequeño de 10 años hasta que llegaron los rescatistas, a quienes les pidió que salvaran primero al niño; así lo hicieron y el hijo fue sacado del agua sano y salvo, pero cuando volvieron por el padre ya no lo encontraron.

Recordaré sus épocas en Cryme Tyme. Segmentos que más que entretenidos que nos dieron junto a JTG. También voy a recordar que se nos va como un héroe dejándose la vida para salvar a su hijo Q.D.E.P Shad Gaspard pic.twitter.com/cYXr3eMgEb — AdrixLive (@AdrixLive16) May 20, 2020

La búsqueda continuó y fue hasta la madrugada de este miércoles cuando dos transeúntes vieron un cuerpo flotando en el agua y llamaron al 911. Las autoridades llegaron al lugar, extrajeron el cuerpo y revelaron la identidad.

Algunos de sus amigos y excompañeros también reaccionaron en redes sociales a la terrible noticia.

A hero. You’ll be remembered as nothing less than a hero. Heartbroken. 💔 pic.twitter.com/p3DFs3gbQs — Kazeem Famuyide 🍎 (@Kazeem) May 20, 2020

Never did the meaning “brother “mean more to me than it did with #ShadGaspard. I’ll never forget the day Shad posted these pics of us early 20 something-year-olds,& illustrating our pathway through life’s accomplishments & into fatherhood side by side 4 20 years!I love u brother pic.twitter.com/jJSDCuWnk5 — Matt Morgan (@BPmattmorgan) May 19, 2020

I’ve never seen that face without a smile.💔🖤 RIP Shad. pic.twitter.com/jtYSTGdOGg — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) May 20, 2020