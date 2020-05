Portavoz del LAFD declara que un cuerpo encontrado en Venice Beach coincide con la descripción del exluchador desaparecido Shad Gaspard

Luego de que este martes la Guardia Costera de Estados Unidos anunciara que ya no se buscaría más el cuerpo de Shad Gaspard, el exluchador de la WWE que se perdió en el mar al intentar rescatar a su hijo de un ahogamiento; la madrugada de este miércoles apareció flotando un cuerpo en las aguas de Venice Beach, la misma zona donde el gladiador desapareció, de acuerdo con información del New York Post.

Momentos más tarde, Fox publicó una entrevista con un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, quien confirmó el hallazgo y expresó que la descripción del cuerpo coincide con la del exgladiador que fue arrastrado por la corriente del mar el fin de semana pasado.

UPDATE: officials confirm description of pro wrestler Shad Gaspard matches that of the body discovered after washing up on shore in Venice Beach. @FOXLA @GDLA @LACoLifeguards 💔 pic.twitter.com/1EGKkglcNf

Aunque aún se espera la confirmación oficial de la identidad, trascendió que durante la madrugada fueron vistos algunos familiares de Gaspard en el lugar del hallazgo, conversando con los oficiales después de que encontraron el cuerpo.

Family members showing up at Venice Beach after a body washes up on shore, almost 3 days and less than a mile away from the spot where former @WWE wrestling star Shad Gaspard went missing in the water. @FOXLA @GDLA @LAPDHQ 🙏🏽💔 pic.twitter.com/Xorpas4reW

— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 20, 2020