Suspenden la búsqueda de Shad Gaspard, ex WWE que fue arrastrado por el mar hace dos días

La tarde del domingo, Shad Gaspard, ex estrella de la WWE junto con su hijo de 10 años y otro grupo de nadadores, fueron arrastrados por una corriente marina en Venice Beach. Socorristas acudieron al rescate y Gaspard ordenó que salvaran primero a su hijo, sin embargo, tras esta orden, una hola atrapó al luchador y desapareció.

Tras dos días de tratar de localizar con buzos y helicópteros al luchador, la mañana de este martes se ha dado a conocer que la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de Gaspard y la policía de Los Ángeles será quien dirija la investigación a partir de ahora.

A casi 48 horas de la desaparición de Gaspard, familia y amigos del luchador sospechan lo peor, sin embargo, no pueden dar una declaración pública oficial aún, así lo declaró en sus redes sociales Kofi Kingston, amigo cercano de la familia.

. @Shadbeast ‘s family appreciates all the love, support, and concern through this horrible ordeal. At this time they are not ready to make any public or official statements to any media outlet And ask all to respect their wishes.

— 🎅🏿 KOF’ KRINGLE 🎅🏿 (@TrueKofi) May 19, 2020