Niño hispano de 6 años narra el “calvario a manos de su abuela”; fue atado de sus manos y abandonado en la oscuridad sin comer

Un vecino compartió la desgarradora grabación

DALLAS – Es un caso de abuso infantil que ha conmocionado a la comunidad de Dallas.

Un niño hispano de 6 años fue encontrado atado de sus manos y encerrado en un cobertizo de una residencia en Dallas hace una semana.

Los presuntos culpables fueron arrestados y el niño rescatado pero una conversación con la víctima que fue grabada por un vecino convierte el caso aún más desgarrador.

El menor había estaba atado de las manos con agujetas de zapatos en la oscuridad por un periodo de al menos dos semanas, según informaron los oficiales.

Al pequeño no se le había dado agua o de comer y se le forzaba a usar el baño en bolsas de plástico.

Esmeralda Lira y José Balderas enfrentan cargos por abandonar, poner en peligro y causar lesiones a un menor de edad. La fianza para cada uno fue fijada en $100,000 dólares. Ambos tienen en sus antecedentes una retención de ICE.

El niño le dijo a la Policía que no era la primera vez que lo amarraban y lo metían al cobertizo. Presuntamente Lira es la abuela del niño y de otros dos hermanos menores que vivían en la residencia. Balderas es el novio de la mujer.

El caso hace recordar el del niño californiano Gabriel Fernández, el cual causó conmoción nacional e incluso fue llevado a las pantallas.

La abuela les dijo a los investigadores que el niño estaba robándose comida y que por eso lo había castigado de esa manera. El novio admitió que eso fue lo que ocurrió, pero que él no quiso intervenir.

Telemundo 39 difundió el audio de la conversación que la víctima tuvo con Juan Vaquero, un hombre quien alquila una casa móvil en la propiedad donde ocurrió el incidente.

"Ahorita no [he comido]…Como no puedo abrir la gelatina o nada porque me amarró las manos atrás, así como los policías lo hacen", dice el niño.

Vaquero fue el que reportó el caso las autoridades.

En la grabación se escucha al menor hablando sobre las condiciones en las que vivía y cómo pasó todo el día sin comer.

“Ahorita no [he comido]…Como no puedo abrir la gelatina o nada porque me amarró las manos atrás. Así como los policías lo hacen”, se escucha al niño en el audio que dura casi cinco minutos.

Vaquero explica que él escuchó una voz en el cobertizo, y fue en ese momento cuando descubrió que el pequeño estaba en el interior.

Él dice que nunca se imaginó que el niño estaba ahí ya que siempre que llegaba, el menor era el único que lo saludaba en el patio.

Según el reporte policial, el niño fue encontrado a las 11:30 p.m. del domingo en las cercanías de la intersección Coston Drive y Alto Garden Dr., luego que un vecino llamó a las autoridades para reportar el caso.

Los oficiales llegaron a revisar la casa y solo encontraron a los dos hermanos. Los policías fueron a la parte trasera de la residencia y se acercaron al cobertizo que tenía candado.

Un oficial tocó la puerta y el niño respondió tocando desde el interior. La abuela le cedió la llave al oficial y al abrir encontraron al niño amarrado y tirado en el piso.

El niño fue trasladado a un hospital.

