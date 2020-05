Niño se arrodilla a rezar en la calle para que acabe la pandemia, la imagen ya es viral

El coronavirus afecta psicológicamente a muchas personas y puede tener un efecto devastador en los niños

Una sobrecogedora imagen de un niño arrodillado suplicando que se termine la pandemia del coronavirus se volvió viral en redes sociales.

La autora es Claudia Alejandra Mora Abanto, vive en la región de La Libertad, en Perú, y es vecina Alan, el pequeño protagonista. La imagen se tomó en el inicio de una jornada de oración que se hizo en el barrio para pedir por el final de emergencia sanitaria global.

Solo ver la imagen encoge el corazón. Es inevitable no emocionarse, viendo a Alan arrodillado y rezando en el exterior de su casa.

La foto fue subida por la joven a su página de Facebook y se hizo viral hace bien poco.

“Le pregunté luego qué hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir. Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo”, contó la autora según refleja el diario Clarín.

El impacto de la imagen es innegable, muchas personas se han conmovido y han compartido la imagen, llenándola de comentarios.