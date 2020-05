Restaurante en Maryland utiliza mesas rodeadas con cámaras de neumáticos para promover el distanciamiento social entre sus clientes

Después de la cuarentena una gran cantidad de restaurantes se están preparando para reabrir respetando las normas del distanciamiento social.

Este es el caso de un negocio en la costa de Maryland que utilizará mesas rodeadas con cámaras de neumáticos.

Erin Cermak, la directora general de Revolution Event Design & Production, le dijo al Baltimore Sun que se les ocurrió el diseño de las mesas “como una forma creativa y divertida para mantener a todo el mundo seguro sin dejar de lado el aspecto social y festivo”.

El Ocean City’s Fish ha sido el primer restaurante en comprar las mesas rodeadas con cámara de neumático y Cermak ha recibido una gran cantidad de consultas y pedidos de restaurantes de todo el país.

ICYMI: Fish Tales in Ocean City is finding creative ways to keep their customers safe during the pandemic. On Saturday, the team here rolled out these new “social distancing tables,” and they’re hoping they’ll be allowed to make them available to customers soon. pic.twitter.com/HR3UzLHOxO

— Camila Fernández (@CamilaFNews) May 18, 2020