Qué tan malo es hacer enojar a los signos de fuego

Aries, Leo y Sagitario tienen la fama de ser enérgicos e impulsivos ¿qué pasa cuando se enojan?

Todos los signos del Zodiaco experimentan las emociones de manera diferente, mientras hay unos que se caracterizan por ser pasivos, tranquilos y comprensivos, hay otros que tienen fama de ser enérgicos, impulsivos y demasiado expresivos. Tal es el caso de los signos de fuego.

Aries, Leo y Sagitario tienen un nivel de confianza en sí mismos que los impulsa a cumplir sus ambiciones, sin embargo, también poseen aspectos negativos que destacan en su personalidad. Suelen ser intolerantes, autoritarios, egoístas e impacientes.

¿Qué pasa si los haces enojar? Aquí te decimos cómo reaccionan los signos de fuego ante el enojo.

Aires

Un Aries enojado no mide las consecuencias de su furia porque explota como un volcán así que no querrás cruzarte en su camino cuando esté enojado. Si no puede desquitarse con quien lo hizo enojar, lo hará con la persona que está en ese momento junto a él.

No se detendrá hasta expresar todo lo que siente en ese momento. La recomendación es esperar a que se calme, no discutir con él y darle oportunidad a que reflexione las cosas. No guardará rencores.

Leo

Normalmente no pelean ni discuten, pasan el tiempo tratando de divertirse y estudiando mil formas de verse bien. Lo que no puede soportar es la traición y lo mostrará sin medir las consecuencias.

El león que lleva dentro atacará si lastimas a uno de sus familiares y no dudará en usar la fuerza para hacerlo, pero normalmente utilizan las palabras para descargar su furia por lo que suele ser muy hiriente. En cuanto se desahogue todo volverá a la normalidad.

Sagitario

Se mantienen en constante movimiento así que es usual verlos huir de situaciones amenazadoras y peleas o discusiones. Esto porque sabe que si decide enfrenarlo descargará su ira como nunca antes.

Su enojo no tiene límites y es fuente inagotable de frases hirientes que lastiman más que las agresiones físicas; remarca una y otra vez los errores y defectos. Cuando finalmente se descargan se van y regresan más calmados y la vida sigue como si nada.

